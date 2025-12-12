Терзиев пое отговорност за кризата с отпадъците в „Люлин“

„Няма невъзможни неща, когато има желание, дисциплина и мобилизация“ – с тези думи кметът на София Васил Терзиев коментира в профила си във Фейсбук трудните първи дни на декември в район „Люлин“, признавайки открито, че ситуацията „не беше добре“ и че поема отговорност за случилото се. Той съобщи, че утре ще бъде на терен заедно с всички, които участват в решаването на проблема.

- Реклама -

Терзиев обясни, че когато СПТО е било спешно прехвърлено в Зона 3, за да се гарантира непрекъснатост на услугата, в „Люлин“ е възникнало сериозно затруднение.

„Извинявам се на гражданите за тези дни на натрупване и за дискомфорта, който преживяхте. Разбирам го и ми пука“, написа той.

След като ситуацията е излязла извън контрол, е била осигурена пълна мобилизация на техника, екипи и доброволци, за да бъдат изчистени буквално планини от боклук. Работата на терен продължава с координация между екипите и динамично променяне на маршрутите.

Според Терзиев резултатите вече са видими:

микрорайони 10, 9 и 8 са от вчера на редовно ежедневното извозване ;

са от вчера на ; от днес районите 1, 2 и 90% от 3 също са на постоянен режим;

също са на постоянен режим; текущата акция обхваща микрорайони 4, 5, 6 и 7, които от утре ще преминат към регулярно обслужване.

За утрешното събитие с доброволци се планира да остане само събирането на едрогабаритни отпадъци, като маршрутите се уточняват днес.

Кметът на София благодари на служителите, екипите и доброволците, които са работили без прекъсване:

„Това е силата на град, който отказва да стои безучастен. Работим. Наваксваме. Нормализираме.“

Паралелно с това кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров заяви, че последователната му позиция по кризата е дала резултат и че СО вече предприема по-адекватни действия. Той подчерта, че ще продължи да се бори районът да бъде достойно третиран, въпреки критиките към него.

Тодоров съобщи още, че големите контейнери вече са възстановени на обичайните си места, а Столичен инспекторат и районната администрация оказват логистична подкрепа на доброволците чрез чували и камиони за извозване. Очаква се включването на още 5 големи камиона с преса.

По думите на районния кмет екипите му са работили близо два месеца на терен, като за допълнителните дейности са били инвестирани около 600 000 лв., одобрени от заместник-кмета г-жа Бобчева. След преустановяването на възлагането към тези екипи, ситуацията рязко се е влошила, а „Софекострой“ сега трябва да наваксва сериозното изоставане.

Тодоров бе категоричен:

„За мен най-важни са спокойствието на жителите и чистата среда. Няма да прикривам чужда безотговорност, нито да приемам прехвърляне на вина.“

По-рано тази седмица той сигнализира за липса на решение на кризата, на което Терзиев отговори, че всички ресурси са мобилизирани и кварталът ще бъде изчистен в кратък срок.