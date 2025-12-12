Тръмп: Само на Зеленски не му харесва плана за мир, неговите хора са във възторг

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският държавен глава Володимир Зеленски е единственият, който не харесва предложения от Вашингтон план за прекратяване на войната. Неговият екип е по-възприемчив към документа.

Тръмп направи това изявление по време на разговор с репортери в Белия дом. Той твърди, че Вашингтон е близо до споразумения както с Москва, така и с Киев.

„Мислех, че сме много близо до споразумение с Русия. Мислех, че сме много близо до споразумение с Украйна. Всъщност, с изключение на самия президент Зеленски, неговите хора бяха във възторг от концепцията за това споразумение“, отбеляза президентът на САЩ.

Той добави, че предложеният от Вашингтон план се състои от „четири или пет точки“ и включва разделяне на територии, което е това, което прави преговорите трудни.

Той също така сравни дипломатическите усилия със собствения си бизнес опит, подчертавайки, че прекратяването на войната в Украйна е „хиляда пъти по-трудно“ от сключването на сделка с недвижими имоти.