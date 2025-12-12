Тръмп: Войната в Украйна може да прерасне в Трета световна война

Президентът Доналд Тръмп отправи ново предупреждение относно продължаващия конфликт между Русия и Украйна, като подчерта, че подобни сблъсъци имат потенциал да ескалират до световни войни, съобщава Newsweek.
Пред репортери в Овалния кабинет в четвъртък Тръмп заяви:
Той уточни, че САЩ работят много усърдно по инициатива за мирно споразумение, което по думите му се ползва с подкрепата на всички страни – с изключение на украинския президент Володимир Зеленски.
Зеленски многократно е заявявал, че Киев няма да отстъпи територии на Русия, което е част от предложението, свързвано с Тръмп.
