Тунел „Благоевград“ потъна в мрак на АМ „Струма“

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел „Благоевград“ при 98-и километър на автомагистрала „Струма“ в посока Кулата.

Причината е неработещо осветление в съоръжението, което създава предпоставки за инциденти, особено в тъмната част на денонощието.

От АПИ съобщиха, че екипи на електроразпределителното дружество вече работят по възстановяване на електрозахранването.

Това не е първият подобен случай – прекъсване на тока в тунел „Благоевград“ имаше и в средата на октомври, като тогава проблемът беше отстранен в рамките на същия ден.

До пълното възстановяване на осветлението водачите трябва да се движат с намалена скорост и повишено внимание.