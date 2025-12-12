Турция няма да се отказва от руските системи за ПВО С-400, за да получи F-35

Министерството на отбраната на Турция обяви на 12 декември, че Анкара обсъжда с Вашингтон санкциите на САЩ и пречките пред завръщането в програмата за изтребителите F-35, но нищо не се е променило по отношение на собствеността на Турция върху руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) С-400, пише Reutersw.

Съюзниците от НАТО са в конфликт от 2020 г., когато Вашингтон изключи Анкара от програмата за изтребителите на Lockheed Martin и наложи санкции заради придобиването от Турция на системите С-400, които Вашингтон счита за заплаха за сигурността.

Турция смята това решение за несправедливо. И двете страни изразиха надежда, че американските санкции и закони ще бъдат отменени по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп, за да може Турция да придобие самолета и да се върне към производство.

Посланикът на САЩ в Анкара Том Барак заяви, че дискусиите по въпроса продължават, но отбеляза, че американското законодателство ще попречи на Турция да експлоатира или притежава системата С-400, ако иска да се върне към програмата F-35.

„Няма нови развития по отношение на системите за противовъздушна отбрана С-400, които бяха на дневен ред през последните дни“, заяви турското Министерство на отбраната, коментирайки изявленията на Барак.

Миналата седмица външният министър Хакан Фидан изрази увереност, че Турция и САЩ ще намерят начин да отменят американските санкции „много скоро“.

Вашингтон твърди, че С-400 представляват заплаха за неговите изтребители F-35 и за отбранителните системи на НАТО, изобщо. Турция отрича това и твърди, че С-400 няма да бъдат интегрирани в системите на НАТО.

Бившият турски министър на отбраната Яшар Гюлер заяви, че страната му няма да може да прехвърли системи за противовъздушна отбрана С-400 на Украйна. Той добави, че „не можем да изнасяме този тип оръжие за никоя друга държава“.