НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Турция няма да се отказва от руските системи за ПВО С-400, за да получи F-35

          0
          49
          С-400 и F-35
          С-400 и F-35
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министерството на отбраната на Турция обяви на 12 декември, че Анкара обсъжда с Вашингтон санкциите на САЩ и пречките пред завръщането в програмата за изтребителите F-35, но нищо не се е променило по отношение на собствеността на Турция върху руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) С-400, пише Reutersw.

          - Реклама -

          Съюзниците от НАТО са в конфликт от 2020 г., когато Вашингтон изключи Анкара от програмата за изтребителите на Lockheed Martin и наложи санкции заради придобиването от Турция на системите С-400, които Вашингтон счита за заплаха за сигурността.

          Турция смята това решение за несправедливо. И двете страни изразиха надежда, че американските санкции и закони ще бъдат отменени по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп, за да може Турция да придобие самолета и да се върне към производство.

          Посланикът на САЩ в Анкара Том Барак заяви, че дискусиите по въпроса продължават, но отбеляза, че американското законодателство ще попречи на Турция да експлоатира или притежава системата С-400, ако иска да се върне към програмата F-35.

          „Няма нови развития по отношение на системите за противовъздушна отбрана С-400, които бяха на дневен ред през последните дни“, заяви турското Министерство на отбраната, коментирайки изявленията на Барак.

          Миналата седмица външният министър Хакан Фидан изрази увереност, че Турция и САЩ ще намерят начин да отменят американските санкции „много скоро“.

          Вашингтон твърди, че С-400 представляват заплаха за неговите изтребители F-35 и за отбранителните системи на НАТО, изобщо. Турция отрича това и твърди, че С-400 няма да бъдат интегрирани в системите на НАТО.

          Бившият турски министър на отбраната Яшар Гюлер заяви, че страната му няма да може да прехвърли системи за противовъздушна отбрана С-400 на Украйна. Той добави, че „не можем да изнасяме този тип оръжие за никоя друга държава“.

          Министерството на отбраната на Турция обяви на 12 декември, че Анкара обсъжда с Вашингтон санкциите на САЩ и пречките пред завръщането в програмата за изтребителите F-35, но нищо не се е променило по отношение на собствеността на Турция върху руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) С-400, пише Reutersw.

          - Реклама -

          Съюзниците от НАТО са в конфликт от 2020 г., когато Вашингтон изключи Анкара от програмата за изтребителите на Lockheed Martin и наложи санкции заради придобиването от Турция на системите С-400, които Вашингтон счита за заплаха за сигурността.

          Турция смята това решение за несправедливо. И двете страни изразиха надежда, че американските санкции и закони ще бъдат отменени по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп, за да може Турция да придобие самолета и да се върне към производство.

          Посланикът на САЩ в Анкара Том Барак заяви, че дискусиите по въпроса продължават, но отбеляза, че американското законодателство ще попречи на Турция да експлоатира или притежава системата С-400, ако иска да се върне към програмата F-35.

          „Няма нови развития по отношение на системите за противовъздушна отбрана С-400, които бяха на дневен ред през последните дни“, заяви турското Министерство на отбраната, коментирайки изявленията на Барак.

          Миналата седмица външният министър Хакан Фидан изрази увереност, че Турция и САЩ ще намерят начин да отменят американските санкции „много скоро“.

          Вашингтон твърди, че С-400 представляват заплаха за неговите изтребители F-35 и за отбранителните системи на НАТО, изобщо. Турция отрича това и твърди, че С-400 няма да бъдат интегрирани в системите на НАТО.

          Бившият турски министър на отбраната Яшар Гюлер заяви, че страната му няма да може да прехвърли системи за противовъздушна отбрана С-400 на Украйна. Той добави, че „не можем да изнасяме този тип оръжие за никоя друга държава“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Доналд Тръмп предупреди, че от конфликта в Украйна може да избухне Трета световна война

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение, че продължаващият конфликт между Русия и Украйна може да ескалира в Трета световна война, предава Newsweek. „Подобни неща...
          Война

          Тръмп: Войната в Украйна може да прерасне в Трета световна война

          Десислава Димитрова -
          Президентът Доналд Тръмп отправи ново предупреждение относно продължаващия конфликт между Русия и Украйна, като подчерта, че подобни сблъсъци имат потенциал да ескалират до световни войни.
          Икономика

          Руската Централна банка съди фирмата, в която са замразените активи

          Никола Павлов -
          Руската централна банка обяви, че завежда иск в Арбитражния съд в Москва срещу депозитаря „Юроклиър“ (Euroclear) за възстановяване на нанесени загуби, причинени от „незаконни...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions