          Турция призова Украйна да отстъпи територии на Русия

          Турция
          Турция
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Турция призова Украйна да приеме териториални загуби в името на мира, съобщава CNN Turk. Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че „Европа трябва да помогне на Украйна да вземе определени трудни решения“.

          „Наистина, някои избори, някои решения са много трудни за Украйна. Но за да се предотвратят по-сериозни загуби, тоест за по-голямо благо, е необходимо да се отървем от злото, тоест от нещо лошо… Тоест, трябва да се направи избор. Знам, че това е трудно за тях. Териториалният въпрос е особено труден. Да не дава Боже някой някога да се сблъска с това“, заяви Фидан.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия формира „огневи балкони“ над Славянск едновременно от две страни

          Иван Христов -
          За по-нататъшното си надвисване над Краматорск и Славянск, руската армия формира „огневи балкони“ едновременно от две страни, пише „Военная Хроника“. От север, близо до...
          Война

          ВСУ поразиха два руски кораба в Каспийско море

          Иван Христов -
          ВСУ обявиха, че са поразили два руски кораба в Каспийско море край бреговете на Република Калмикия, предава УНИАН. Заявява се, че те са превозвали въоръжение...
          Война

          Доналд Тръмп предупреди, че от конфликта в Украйна може да избухне Трета световна война

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение, че продължаващият конфликт между Русия и Украйна може да ескалира в Трета световна война, предава Newsweek. „Подобни неща...

