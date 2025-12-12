Турция призова Украйна да отстъпи територии на Русия

Турция призова Украйна да приеме териториални загуби в името на мира, съобщава CNN Turk. Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че „Европа трябва да помогне на Украйна да вземе определени трудни решения“.

- Реклама -

„Наистина, някои избори, някои решения са много трудни за Украйна. Но за да се предотвратят по-сериозни загуби, тоест за по-голямо благо, е необходимо да се отървем от злото, тоест от нещо лошо… Тоест, трябва да се направи избор. Знам, че това е трудно за тях. Териториалният въпрос е особено труден. Да не дава Боже някой някога да се сблъска с това“, заяви Фидан.