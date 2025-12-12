НА ЖИВО
          Украински военен експерт: Изтеглянето на ВСУ от Покровск и Мирноград е въпрос на време

          Михаил Жирохов
          Михаил Жирохов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Изтеглянето на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към други позиции отвъд Покровск и Мирноград в Донецка област е въпрос на време, заяви военният експерт Михаил Жирохов в ефира на Radio NV.

          „Ситуацията е стигнала до логичния си край, за съжаление. Обсъждали сме това и преди: рано или късно, предвид яростния натиск от руснаците, където те имат осем- до десеткратно предимство в личния състав, капитулацията или отстъплението към други позиции отвъд Мирноград и Покровск, фактически загубата им, беше въпрос на време“, заяви той.

          Според експерта боевете за тези градове са следствие от численото превъзходство на руските сили. Благоприятните метеорологични условия също са изиграли роля.

          Например, мъглата в Донбас, каквато не е имало от няколко години, и топлото време през декември, са дали на руснаците възможността активно да използва бронираната си техника и да транспортира голям брой личен състав, добави Жирохов.

