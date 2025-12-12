Министерството на отбраната на Русия публикува видеозапис от предаването в плен на войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на руската армия в Мирноград, Донецка област, предава РИА Новости.

- Реклама -

Публикуваните кадри показват как войниците, след като са свалили оръжията си и са вдигнали ръце, вървят към бойците от 5-та отделна гвардейска мотострелкова бригада „А. В. Захарченко“, които се бият в състава на групировката войски „Център“.

Един от пленниците заяви, че командването на ВСУ го е изоставило на произвола на съдбата. Осъзнавайки предстоящата си смърт, войникът решава, че единственият му шанс да спаси живота си е да сложи оръжие.

„Разпръснати групи от формирования на ВСУ, изолирани от части на групировката от всякакъв вид подкрепа в Димитров, продължават да търпят загуби“, отбелязва руското военно ведомство

Ден преди това началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валери Герасимов докладва на Владимир Путин за превземането на цялата южна част на Мирноград. Боевете продължават в центъра, северната и североизточната част на града.