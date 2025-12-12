НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украински войници масово се предават в плен в Мирноград

          0
          4
          пленници
          пленници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министерството на отбраната на Русия публикува видеозапис от предаването в плен на войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на руската армия в Мирноград, Донецка област, предава РИА Новости.

          - Реклама -

          Публикуваните кадри показват как войниците, след като са свалили оръжията си и са вдигнали ръце, вървят към бойците от 5-та отделна гвардейска мотострелкова бригада „А. В. Захарченко“, които се бият в състава на групировката войски „Център“.

          Един от пленниците заяви, че командването на ВСУ го е изоставило на произвола на съдбата. Осъзнавайки предстоящата си смърт, войникът решава, че единственият му шанс да спаси живота си е да сложи оръжие.

          „Разпръснати групи от формирования на ВСУ, изолирани от части на групировката от всякакъв вид подкрепа в Димитров, продължават да търпят загуби“, отбелязва руското военно ведомство

          Ден преди това началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валери Герасимов докладва на Владимир Путин за превземането на цялата южна част на Мирноград. Боевете продължават в центъра, северната и североизточната част на града.

          Министерството на отбраната на Русия публикува видеозапис от предаването в плен на войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на руската армия в Мирноград, Донецка област, предава РИА Новости.

          - Реклама -

          Публикуваните кадри показват как войниците, след като са свалили оръжията си и са вдигнали ръце, вървят към бойците от 5-та отделна гвардейска мотострелкова бригада „А. В. Захарченко“, които се бият в състава на групировката войски „Център“.

          Един от пленниците заяви, че командването на ВСУ го е изоставило на произвола на съдбата. Осъзнавайки предстоящата си смърт, войникът решава, че единственият му шанс да спаси живота си е да сложи оръжие.

          „Разпръснати групи от формирования на ВСУ, изолирани от части на групировката от всякакъв вид подкрепа в Димитров, продължават да търпят загуби“, отбелязва руското военно ведомство

          Ден преди това началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валери Герасимов докладва на Владимир Путин за превземането на цялата южна част на Мирноград. Боевете продължават в центъра, северната и североизточната част на града.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Спорове в залата: Депутатите обсъждат оставката на правителството

          Никола Павлов -
          Народното събрание дебатира оставката на кабинета на премиера Росен Желязков. Проектът за решение за оставка беше представен от депутата от ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Тя подчерта,...
          Война

          Украински военен експерт: Изтеглянето на ВСУ от Покровск и Мирноград е въпрос на време

          Иван Христов -
          Изтеглянето на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към други позиции отвъд Покровск и Мирноград в Донецка област е въпрос на време, заяви военният експерт...
          Война

          Тръмп: Само на Зеленски не му харесва плана за мир, неговите хора са във възторг

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският държавен глава Володимир Зеленски е единственият, който не харесва предложения от Вашингтон план за прекратяване на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions