Украйна е съгласна да се изтегли от Донбас, ако и Русия се изтегли

Украйна е съгласна да изтегли войските си от Донбас, но при условие, че и Русия направи същото, пише The Telegraph. Украинският президент Володимир Зеленски е потвърдил, че във Вашингтон разглеждат възможността за създаване на „свободна икономическа зона“ между позициите на украинските и руските войски.

„Те са съгласни украинските войски да напуснат територията на Донецка област, а компромисът ще бъде в това, че руските войски няма да влизат на тази територия, която вече ще се нарича „свободна икономическа зона“, е казал украинският лидер.

Зеленски е подчертал, че няма пълномощия да предава територии на Русия и няма да тръгне срещу волята на украинците. В същото време той е поръчал на преговорната група да „работи конструктивно“ с американските предложения.