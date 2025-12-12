НА ЖИВО
          В разгара на кризата със САЩ: Венецуела напуска МНС

          Снимка: nationaltoday.com
          Венецуелският парламент гласува единодушно за оттегляне на страната от Международния наказателен съд (МНС), съобщи агенция ЕФЕ. Според депутатите този ход цели да подчертае, че МНС е „безполезен и сервилен“.

          Решението бе взето, след като на 1 декември прокуратурата на МНС обяви закриване на представителството си в Каракас заради липса на „реален напредък“ от страна на Венецуела в разследването на предполагаеми престъпления, което е условие преди намесата на съда.

          Председателят на Националното събрание Хорхе Родригес заяви, че МНС „служи само на целите на империализма на Съединените щати“ и нарече решението акт на „солидарност със страданията на палестинския народ“. Законопроектът вече е изпратен на президента Николас Мадуро за обнародване.

          „Институцията е сервилна и нейните съдии не осигуряват справедливост“, каза Родригес и обвини съда, че мълчи „за геноцида на Израел“ в Газа.

          Гутериш призова Израел да спази решението на Международния наказателен съд Гутериш призова Израел да спази решението на Международния наказателен съд

          МНС обаче издаде през 2024 г. заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

          Прокуратурата на МНС подчерта, че въпреки затварянето на офиса в Каракас, разследването на предполагаеми престъпления срещу човечеството във Венецуела остава активно и ще бъде водено от Хага.

          Официалното разследване започна през 2018 г. по искане на няколко държави. Правителството на Мадуро твърди, че съдебната система на страната извършва собствени разследвания, но през 2023 г. МНС отхвърли този аргумент и разреши пълно възобновяване на разследването за случаи след 2017 г.

          „Работата ни продължава и няма да бъде прекъсвана“, заяви пред ЕФЕ представител на съда.

          Венецуела се нарежда сред малкото държави, които напускат Римския статут, докато срещу тях тече активно разследване за тежки нарушения на правата на човека.

          Тръмп обяви залавянето на петролен танкер край бреговете на Венецуела Тръмп обяви залавянето на петролен танкер край бреговете на Венецуела

