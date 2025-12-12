„Възраждане“: Директорът на АЕЦ „Козлодуй“ е премълчал за инцидент в централата

„Възраждане“ поиска оставката на директора на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев, съобщиха от пресцентъра на партията.
Депутатът Йордан Тодоров заяви, че ръководството на централата е премълчало инцидент с разкъсана мембрана на сепаратор-паропрегревател – ключов защитен елемент в турбинната част на съоръжението.
По думите му мембраната се разкъсва единствено при превишаване на допустимото налягане, но такова превишаване не е отчетено. Тодоров уточни, че въпросната мембрана е била сменена преди около месец от фирма, свързана с Христо Ковачки.
Народният представител посочи, че съществуват две възможни причини за аварията:
неправилен монтаж
дефектна доставка
И в двата случая това означава сериозен пропуск в качеството на работа или контрола, подчерта Тодоров.
Той предупреди, че може да се стигне до извънредно спиране на блока, включващо разхлаждане, разгряване и цикли на налягане – процеси, които:
– съкращават експлоатационния живот на реактора – водят до милиони левове загуби за държавната хазна
Според Тодоров е напълно възможно шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ да бъде спрян, тъй като ремонтът не може да бъде извършен безопасно, докато реакторът работи.
