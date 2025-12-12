„Възраждане“: Директорът на АЕЦ „Козлодуй“ е премълчал за инцидент в централата

„Възраждане“ поиска оставката на директора на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев, съобщиха от пресцентъра на партията.

Депутатът Йордан Тодоров заяви, че ръководството на централата е премълчало инцидент с разкъсана мембрана на сепаратор-паропрегревател – ключов защитен елемент в турбинната част на съоръжението.

По думите му мембраната се разкъсва единствено при превишаване на допустимото налягане, но такова превишаване не е отчетено. Тодоров уточни, че въпросната мембрана е била сменена преди около месец от фирма, свързана с Христо Ковачки.

Народният представител посочи, че съществуват две възможни причини за аварията:

неправилен монтаж

дефектна доставка

И в двата случая това означава сериозен пропуск в качеството на работа или контрола, подчерта Тодоров.

Той предупреди, че може да се стигне до извънредно спиране на блока, включващо разхлаждане, разгряване и цикли на налягане – процеси, които:

– съкращават експлоатационния живот на реактора

– водят до милиони левове загуби за държавната хазна

Според Тодоров е напълно възможно шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ да бъде спрян, тъй като ремонтът не може да бъде извършен безопасно, докато реакторът работи.