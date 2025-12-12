НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Възраждане“: Директорът на АЕЦ „Козлодуй“ е премълчал за инцидент в централата

          0
          440
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Възраждане“ поиска оставката на директора на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев, съобщиха от пресцентъра на партията.

          - Реклама -

          Депутатът Йордан Тодоров заяви, че ръководството на централата е премълчало инцидент с разкъсана мембрана на сепаратор-паропрегревател – ключов защитен елемент в турбинната част на съоръжението.

          По думите му мембраната се разкъсва единствено при превишаване на допустимото налягане, но такова превишаване не е отчетено. Тодоров уточни, че въпросната мембрана е била сменена преди около месец от фирма, свързана с Христо Ковачки.

          Народният представител посочи, че съществуват две възможни причини за аварията:

          • неправилен монтаж
          • дефектна доставка

          И в двата случая това означава сериозен пропуск в качеството на работа или контрола, подчерта Тодоров.

          Най-важният проект за българското правителство бе подписан Най-важният проект за българското правителство бе подписан

          Той предупреди, че може да се стигне до извънредно спиране на блока, включващо разхлаждане, разгряване и цикли на налягане – процеси, които:

          – съкращават експлоатационния живот на реактора
          – водят до милиони левове загуби за държавната хазна

          Според Тодоров е напълно възможно шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ да бъде спрян, тъй като ремонтът не може да бъде извършен безопасно, докато реакторът работи.

          „Когато „Възраждане“ поеме управлението на държавата, ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ ще понесе наказателна отговорност за застрашаване на енергийната сигурност на България“, заяви Тодоров.

          „Възраждане“ поиска оставката на директора на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев, съобщиха от пресцентъра на партията.

          - Реклама -

          Депутатът Йордан Тодоров заяви, че ръководството на централата е премълчало инцидент с разкъсана мембрана на сепаратор-паропрегревател – ключов защитен елемент в турбинната част на съоръжението.

          По думите му мембраната се разкъсва единствено при превишаване на допустимото налягане, но такова превишаване не е отчетено. Тодоров уточни, че въпросната мембрана е била сменена преди около месец от фирма, свързана с Христо Ковачки.

          Народният представител посочи, че съществуват две възможни причини за аварията:

          • неправилен монтаж
          • дефектна доставка

          И в двата случая това означава сериозен пропуск в качеството на работа или контрола, подчерта Тодоров.

          Най-важният проект за българското правителство бе подписан Най-важният проект за българското правителство бе подписан

          Той предупреди, че може да се стигне до извънредно спиране на блока, включващо разхлаждане, разгряване и цикли на налягане – процеси, които:

          – съкращават експлоатационния живот на реактора
          – водят до милиони левове загуби за държавната хазна

          Според Тодоров е напълно възможно шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ да бъде спрян, тъй като ремонтът не може да бъде извършен безопасно, докато реакторът работи.

          „Когато „Възраждане“ поеме управлението на държавата, ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ ще понесе наказателна отговорност за застрашаване на енергийната сигурност на България“, заяви Тодоров.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Мръсен въздух: Двойно завишение на фини прахови частици отчитат в Благоевград

          Никола Павлов -
          Системата за мониторинг на качеството на въздуха в Благоевград регистрира сериозно замърсяване и повишени нива на фини прахови частици. През последните два дни отчетените...
          Политика

          ЕК е категорична: Решението за България вече е взето

          Никола Павлов -
          Решенията за приемането на България в еврозоната вече са взети и остават в сила, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на...
          Други

          Гръцки фермери блокираха отново границата с България – тежкотоварните камиони са спрени

          Десислава Димитрова -
          Гръцките фермери за пореден път затвориха общата граница за преминаване на тежкотоварни камиони, което доведе до сериозни затруднения в трафика.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions