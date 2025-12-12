Владимир Соловьов се появи в центъра на Покровск

Руският телевизионен водещ Владимир Соловьов се показа от центъра на Покровск с военна униформа и знаме на Русия, като заяви, че градът е изцяло под контрола на Русия.

- Реклама -

Украйна не е потвърждавала загубата на града и твърди, че все още контролира значителна част от него.