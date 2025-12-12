НА ЖИВО
          Война

          Владимир Соловьов се появи в центъра на Покровск

          Владимир Соловьов в Покровск
          Владимир Соловьов в Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руският телевизионен водещ Владимир Соловьов се показа от центъра на Покровск с военна униформа и знаме на Русия, като заяви, че градът е изцяло под контрола на Русия.

          Украйна не е потвърждавала загубата на града и твърди, че все още контролира значителна част от него.

          Руският телевизионен водещ Владимир Соловьов се показа от центъра на Покровск с военна униформа и знаме на Русия, като заяви, че градът е изцяло под контрола на Русия.

          Украйна не е потвърждавала загубата на града и твърди, че все още контролира значителна част от него.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Юлиан Рьопке: Украинската отбрана в Северск се срина за дни, градът е под контрола на Русия

          Иван Христов -
          Военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке съобщава, че град Северск е изцяло под контрола на руската армия и отбелязва голямата скорост, с която се...
          Война

          ВСУ удариха готвещ се за излитане руски Ан-26 в Крим и два радара за С-400

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) поразиха приоритетни руски цели в Крим – транспортен самолет Ан-26 и две радарни станции. Това съобщи Главното разузнавателно управление...
          Война

          Доставките на оръжия за Украйна по програмата PURL набират обороти

          Иван Христов -
          Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска обяви в интервю за „Суспилне“, че доставките на американско оръжие за Украйна чрез механизма за бързо реагиране PURL...

