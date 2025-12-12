НА ЖИВО
          Война

          Володимир Зеленски публикува видео от Купянск

          Володимир Зеленски в Купянск
          Володимир Зеленски в Купянск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски в петък, 12 декември, публикува видео от Купянск в Харковска област и благодари на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за тяхната работа.

          „Днес на Купянското направление. Нашите войници тук постигат резултати за Украйна. Много руснаци говориха за Купянск… Поздравих момчетата. Благодаря на всяко подразделение, на всички, които се бият тук, на всички, които унищожават окупатора“, заяви той.

          Зеленски добави, че сега е особено важно да се постигнат резултати на фронтовата линия, за да може Украйна да постигне резултати по дипломатически път.

          „Точно така работят нещата. Всички наши силни позиции в страната, силни позиции в дискусиите след края на войната. Благодаря на всеки войник! Гордея се с вас! Благодаря на всички наши сухопътни войски. Днес е вашият ден. Благодаря ви, момчета!“ – заяви президентът.

