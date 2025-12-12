Войници от 72-ра механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) масово дезертират в Харковска област, съобщи пред РИА Новости източник от силовите структури на Русия.

„Командването на ВСУ продължава опитите си да привлече към отбраната подразделения на 72-ра отделна механизирана бригада, но след пристигането на заповедта за придвижване към зоната на бойните действия, голяма част от войниците изчезват в самоволно напускане на частта“, казва събеседникът на агенцията.

В началото на ноември украинското издание Radio NV съобщава, позовавайки се на данни от генералната прокуратура, че броят на делата за дезертьорство и самоволно напускане на частите е надхвърлил 311 хиляди.