ВСУ поразиха два руски кораба в Каспийско море

ВСУ обявиха, че са поразили два руски кораба в Каспийско море край бреговете на Република Калмикия, предава УНИАН.

- Реклама -

Заявява се, че те са превозвали въоръжение и военна техника. Поразени са корабите „Композитор Рахманинов“ и „Аскар-Сариджа“, които са под санкции на САЩ за доставка на военни товари между Иран и Русия.

Вчера медиите съобщиха, че украински дронове са ударили руски нефтени платформи в Каспийско море за първи път.

Русия не е потвърдила тези удари, като е съобщила само за свалянето на безпилотен летателен апарат над Каспийско море. Кадри от удара също не са публикувани.