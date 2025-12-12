НА ЖИВО
          ВСУ поразиха два руски кораба в Каспийско море

          Руски кораб
          Руски кораб
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          ВСУ обявиха, че са поразили два руски кораба в Каспийско море край бреговете на Република Калмикия, предава УНИАН.

          Заявява се, че те са превозвали въоръжение и военна техника. Поразени са корабите „Композитор Рахманинов“ и „Аскар-Сариджа“, които са под санкции на САЩ за доставка на военни товари между Иран и Русия.

          Вчера медиите съобщиха, че украински дронове са ударили руски нефтени платформи в Каспийско море за първи път.

          Русия не е потвърдила тези удари, като е съобщила само за свалянето на безпилотен летателен апарат над Каспийско море. Кадри от удара също не са публикувани.

