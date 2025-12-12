НА ЖИВО
          Война

          ВСУ удариха готвещ се за излитане руски Ан-26 в Крим и два радара за С-400

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) поразиха приоритетни руски цели в Крим – транспортен самолет Ан-26 и две радарни станции. Това съобщи Главното разузнавателно управление (ГУР) на украинското Министерство на отбраната на Украйна, цитирано от УНИАН.

          На 10-11 декември на територията на Крим „отново е имало грохот“: докато руснаците са се готвили за излитане с многоцелеви военнотранспортен самолет Ан-26, той е бил успешно поразен с дрон.

          „Дори бяха пуснали двигателите, но на екипажа на руските окупатори беше строго забранено да извършва незаконен полет от спецподразделението „Призраци“ на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната. Те удариха прецизно в левия турбовинтов двигател“, обясняват от ГУР.

          В резултат на въздушната атака са унищожени и две скъпи радарни системи – 55Ж6М „Небо-М“ и скрития в купол радар 64Н6Е, които служат като „очи“ на руските комплекси С-300/С-400.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Владимир Соловьов се появи в центъра на Покровск

          Иван Христов -
          Руският телевизионен водещ Владимир Соловьов се показа от центъра на Покровск с военна униформа и знаме на Русия, като заяви, че градът е изцяло...
          Война

          Юлиан Рьопке: Украинската отбрана в Северск се срина за дни, градът е под контрола на Русия

          Иван Христов -
          Военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке съобщава, че град Северск е изцяло под контрола на руската армия и отбелязва голямата скорост, с която се...
          Война

          Доставките на оръжия за Украйна по програмата PURL набират обороти

          Иван Христов -
          Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска обяви в интервю за „Суспилне“, че доставките на американско оръжие за Украйна чрез механизма за бързо реагиране PURL...

