ВСУ удариха готвещ се за излитане руски Ан-26 в Крим и два радара за С-400

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) поразиха приоритетни руски цели в Крим – транспортен самолет Ан-26 и две радарни станции. Това съобщи Главното разузнавателно управление (ГУР) на украинското Министерство на отбраната на Украйна, цитирано от УНИАН.

На 10-11 декември на територията на Крим „отново е имало грохот“: докато руснаците са се готвили за излитане с многоцелеви военнотранспортен самолет Ан-26, той е бил успешно поразен с дрон.

„Дори бяха пуснали двигателите, но на екипажа на руските окупатори беше строго забранено да извършва незаконен полет от спецподразделението „Призраци“ на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната. Те удариха прецизно в левия турбовинтов двигател“, обясняват от ГУР.

В резултат на въздушната атака са унищожени и две скъпи радарни системи – 55Ж6М „Небо-М“ и скрития в купол радар 64Н6Е, които служат като „очи“ на руските комплекси С-300/С-400.