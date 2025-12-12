WSJ: Фронтови офицери от ВСУ не са съгласни с Тръмп, че Украйна губи войната от Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че Украйна губи войната срещу Русия. Фронтови офицери и западните военни обаче опровергават този наратив, подчертавайки, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да възпират атаките на Русия и да нанасят значителни загуби на руската армия, пише The Wall Street Journal.

Майор Олег Глушко, командир на батальон в Отделната президентска бригада на Украйна, описа действията на своето подразделение.

„Понякога те успяват да вдигнат знамената си и да обявят позицията за заета, но след това ние провеждаме операции по разчистване, премахваме символите и позицията остава под наш контрол“, казва офицерът.

Различните възприятия за състоянието на бойното поле затрудняват президента Володимир Зеленски да направи компромис с руските искания за предаване на територии, които Москва не успя да завладее през близо четири години война по силата на подкрепен от САЩ мирен план.

Украйна се бори с предизвикателства

Украйна е изправена пред сериозни предизвикателства, особено поради недостиг на персонал, което прави фронтовите ѝ части по-крехки. Русия активно използва дронове, което според анализаторите частично компенсира предишното предимство на Украйна. Този месец Русия заяви за първото си значително превземане от повече от две години – град Покровск, въпреки че Киев отрича това.

В същото време западни военни представители отбелязват, че руските сили не са на прага на пробив. Радмила Шекеринска, заместник-генерален секретар на НАТО, казва:

„Това, което виждаме на бойното поле, разбира се, все още е напредък, но незначителен напредък. Украйна със сигурност е изправена пред много трудна зима. Числеността е от значение във войната. Следователно наистина е трудно да се възстановят и непрекъснато да се придвижват нови войски на бойното поле. Но смелостта на Украйна компенсира тези недостатъци“.

Западните съюзници предоставят на Киев системи за противовъздушна отбрана, артилерия и ракети с голям обсег, за да противодействат на атаките с дронове и ракети и да компенсират трудните зимни условия.

Войната продължава.

Украинските офицери отбелязват, че Русия използва големи части, за да проучва слабите места на фронта, но опитите им за пробив са предимно отблъснати.

„Нашето подразделение отблъсна типична руска атака, унищожавайки няколко военни машини, когато врагът се опита да се възползва от снежното време“, казва Глушко.

Той добави, че украинските войници са способни да идентифицират и елиминират малки руски пехотни групи, въпреки че поради численото си превъзходство, някои части понякога успяват да се промъкнат.

Подполковник от украинската армия от 56-та бригада съобщи, че руснаците наскоро са разположили нови сили, за да направят опит за пробив в района на Часов Яр, който частта е защитавала в продължение на две години.

„Въпреки засиленото използване на дронове и ракетни удари от Русия, те не успяха да постигнат това и ние не възнамеряваме да им позволим да успеят“, заяви той.