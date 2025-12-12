Задържаха началника на 05-то РПУ в София при акция на ГДБОП и „Вътрешна сигурност“

Днес, 12 декември, е бил задържан Пламен Максимов, началник на 05 РПУ – СДВР, съобщиха източници на bTV. По време на операцията са арестувани и няколко служители, работещи в секторите за борба с наркопрестъпността.

Акцията е реализирана от ГДБОП и дирекция „Вътрешна сигурност“.

Очакват се допълнителни подробности.