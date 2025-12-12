НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 12.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Задържаха началника на 05-то РПУ в София при акция на ГДБОП и „Вътрешна сигурност“

          0
          369
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Днес, 12 декември, е бил задържан Пламен Максимов, началник на 05 РПУ – СДВР, съобщиха източници на bTV. По време на операцията са арестувани и няколко служители, работещи в секторите за борба с наркопрестъпността.

          - Реклама -
          МВР пресява провокатори на протеста, студенти окупираха аулата на СУ с банер срещу мафията МВР пресява провокатори на протеста, студенти окупираха аулата на СУ с банер срещу мафията

          Акцията е реализирана от ГДБОП и дирекция „Вътрешна сигурност“.

          Очакват се допълнителни подробности.

          Днес, 12 декември, е бил задържан Пламен Максимов, началник на 05 РПУ – СДВР, съобщиха източници на bTV. По време на операцията са арестувани и няколко служители, работещи в секторите за борба с наркопрестъпността.

          - Реклама -
          МВР пресява провокатори на протеста, студенти окупираха аулата на СУ с банер срещу мафията МВР пресява провокатори на протеста, студенти окупираха аулата на СУ с банер срещу мафията

          Акцията е реализирана от ГДБОП и дирекция „Вътрешна сигурност“.

          Очакват се допълнителни подробности.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Терзиев пое отговорност за кризата с отпадъците в „Люлин“

          Десислава Димитрова -
          „Няма невъзможни неща, когато има желание, дисциплина и мобилизация“ – с тези думи кметът на София Васил Терзиев коментира в профила си във Фейсбук трудните първи дни на декември в район „Люлин“, признавайки открито, че ситуацията „не беше добре“ и че поема отговорност за случилото се.
          Крими

          Мащабна акция затвори няколко кол центъра в София

          Десислава Димитрова -
          На 11 декември 2025 г. е проведена мащабна операция за пресичане на незаконната дейност на ОПГ, управлявала няколко кол центъра на територията на София.
          Общество

          Банско открива зимния сезон на 13 декември с богата програма и участие на ски легенди

          Десислава Димитрова -
          Откриването на сезона в Банско винаги е празничен момент, за който подготовката започва много преди официалния старт – това подчерта кметът Стойчо Баненски в навечерието на зимния сезон 2025/2026.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions