Зимният панаир на книгата събира над 150 издателства и повече от 100 000 заглавия в НДК

Повече от 150 издателства представят над 100 000 книжни заглавия на тазгодишния Софийски международен панаир на книгата, познат като „зимния“ панаир, организиран от Асоциация „Българска книга“.

Събитието традиционно се провежда в мраморното фоайе на НДК, където посетителите могат да се включат в богата културна програма, включваща премиери, дискусии и срещи с български и международни автори.

Книжното средище ще бъде отворено до 14 декември – неделя, като столичани и гостите на града са приканени да го посетят навреме.

Организаторите напомнят, че книгата е един от най-ценните подаръци за Коледа.