Звездата на Ботев Пловдив се завърна

Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев поднови тренировки наравно със своите съотборници преди гостуването на „канарчетата“ на Спартак Варна от турнира за Купата на България. Това съобщиха от клуба преди минути.

Халфът пропусна последните две шампионатни срещи на „жълто-черните“ заради контузия, но сега отново е на разположение на старши треньора Димитър Димитров.

Днес „канарчетата“ проведоха и последното си занимание преди срещата със „соколите“, а след него отпътуват за Варна, където ще бъдат на режим преди мача. Срещата между двата тима от 1/8-финалите в надпреварата за Купата на България е на 13 декември (събота) от 15:00 часа.