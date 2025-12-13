Ако държавният глава Румен Радев вземе решение да подаде оставка, за да стартира свой собствен политически проект, логиката диктува това да се случи след изчерпването на парламентарната процедура с връчването на мандатите. Според бившия говорител на служебните кабинети Антон Кутев такъв ход е възможен преди назначаването на новото служебно правителство. Той бе категоричен, че „Румен Радев не би тръгнал с проект с проксита и подставени хора“.

В ефира на предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS Кутев, който бе част от екипа на три служебни правителства, назначени от президента, коментира необходимостта от гаранции за честността на вота. „Преди следващите избори трябва да се направи опит за граждански контрол над честните избори. За тази цел обаче МВР и службите трябва да реагират на жалбите“, подчерта той.

Кутев отправи остри критики към настоящия конституционен модел за избор на служебен министър-председател, известен като „домова книга“. Според него целта на този механизъм е да лиши президента от реален избор, като по този начин става безпредметно кой точно ще заеме поста. По думите му списъкът с потенциални кандидати е съставен от хора с политически обвързаности.

„Всички възможности бяха подбрани с определени зависимости и с политическа склонност. Пеевски и Борисов са хората, които определиха възможностите за служебен премиер, за да не може никой от тях да гарантира нормалното протичане на изборите. Според Конституцията преди, когато се „издъни“ цялата политическа система и тя не е в състояние да управлява в рамките на мандата, идва президентът, чийто кабинет да гарантира честен вот. В момента механизмът сочи, че държавният глава избира от списък, съставен от провалилата се власт“, заяви Кутев.

Бившият говорител отбеляза и ключовата роля на Гълъб Донев в президентската институция. Той изрази скептицизъм относно бъдещето на настоящите политически субекти. „Партийната система в сегашния си вид е провалена и не може да продължи да съществува в сегашния си вид. Партиите, които са в парламента, са безсмислени. Затова ще възникнат нови, независимо дали ще е един евентуален проект на Радев или на някой друг“, прогнозира Кутев.

В заключение той сподели личната си позиция относно политическите си предпочитания, като заяви, че играещите в момента субекти са нелегитимни и се нуждаят от смяна. „По-скоро бих гласувал за проект на президента, отколкото за БСП на следващи избори. Причината е вида, в който се намира партията“, завърши Антон Кутев.