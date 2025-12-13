НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 13.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Associated Press: Падането на кабинета „Желязков“ може да доведе до инфлация

          0
          25
          Снимка: Alexei Belkin / Business Online / TASS
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Правителството на малцинството, оглавявано от министър-председател Росен Желязков, бе свалено след масови улични протести в четвъртък, в които се включиха десетки хиляди граждани. Това отбелязва Associated Press (АП) в свой анализ на политическата ситуация в страната, като подчертава, че кабинетът е оцелял след шест вота на недоверие от началото на мандата си през януари, но не е издържал на общественото недоволство.

          - Реклама -

          Международната агенция посочва, че президентът Румен Радев започва консултации с парламентарните групи през следващата седмица за проучване на възможностите за съставяне на ново правителство. Държавният глава първо ще покани най-голямата политическа сила, а при неуспех шанс ще получи втората по големина група. АП прогнозира, че е много вероятно всички опити да се провалят, което ще принуди президента да назначи служебен кабинет и да насрочи нови избори след два месеца.

          Според анализатори, цитирани от агенцията, следващият парламентарен вот – който ще бъде осмият поред от 2021 г. насам – вероятно ще възпроизведе силно фрагментиран парламент и ще задълбочи политическата нестабилност. Тази криза се разгръща в момент, когато България се подготвя за присъединяване към Еврозоната, планирано за 1 януари 2026 г. АП коментира, че ентусиазъмът за приемане на еврото е намалял поради опасения от инфлация, за които се твърди, че са подхранвани от дезинформационна кампания от Москва.

          В анализа се допълва, че партия „Възраждане“, определена от агенцията като проруска, е направила опит да блокира пътя към Еврозоната, внасяйки искане за отлагане на присъединяването с една година. Като мотиви са изтъкнати липсата на нов бюджет и нестабилната обстановка. Въпреки че шансовете за приемане на резолюцията са малки, АП отбелязва, че подобни действия отразяват нарастващото напрежение преди изборите, които биха могли да променят прозападния курс на страната.

          Агенцията завършва с очакванията на анализаторите, че държавният глава може да сформира нова партия преди следващия вот, като припомня, че левият президент Радев е критичен към подкрепата на досегашното прозападно правителство за Украйна.

          Правителството на малцинството, оглавявано от министър-председател Росен Желязков, бе свалено след масови улични протести в четвъртък, в които се включиха десетки хиляди граждани. Това отбелязва Associated Press (АП) в свой анализ на политическата ситуация в страната, като подчертава, че кабинетът е оцелял след шест вота на недоверие от началото на мандата си през януари, но не е издържал на общественото недоволство.

          - Реклама -

          Международната агенция посочва, че президентът Румен Радев започва консултации с парламентарните групи през следващата седмица за проучване на възможностите за съставяне на ново правителство. Държавният глава първо ще покани най-голямата политическа сила, а при неуспех шанс ще получи втората по големина група. АП прогнозира, че е много вероятно всички опити да се провалят, което ще принуди президента да назначи служебен кабинет и да насрочи нови избори след два месеца.

          Според анализатори, цитирани от агенцията, следващият парламентарен вот – който ще бъде осмият поред от 2021 г. насам – вероятно ще възпроизведе силно фрагментиран парламент и ще задълбочи политическата нестабилност. Тази криза се разгръща в момент, когато България се подготвя за присъединяване към Еврозоната, планирано за 1 януари 2026 г. АП коментира, че ентусиазъмът за приемане на еврото е намалял поради опасения от инфлация, за които се твърди, че са подхранвани от дезинформационна кампания от Москва.

          В анализа се допълва, че партия „Възраждане“, определена от агенцията като проруска, е направила опит да блокира пътя към Еврозоната, внасяйки искане за отлагане на присъединяването с една година. Като мотиви са изтъкнати липсата на нов бюджет и нестабилната обстановка. Въпреки че шансовете за приемане на резолюцията са малки, АП отбелязва, че подобни действия отразяват нарастващото напрежение преди изборите, които биха могли да променят прозападния курс на страната.

          Агенцията завършва с очакванията на анализаторите, че държавният глава може да сформира нова партия преди следващия вот, като припомня, че левият президент Радев е критичен към подкрепата на досегашното прозападно правителство за Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полските власти разкриха таен тунел за мигранти под границата с Беларус

          Георги Петров -
          Служителите на граничната охрана в Полша съобщиха за откриването на прокопан тунел под границата със съседна Беларус. Според информацията от отдела на Гранична охрана...
          Правосъдие

          Глобиха с 1000 лева мъж от Петричко за съжителство с 14-годишно момиче

          Георги Петров -
          Административно наказание под формата на глоба в размер на 1000 лева ще трябва да заплати млад мъж от община Петрич заради съжителство с малолетно...
          Общество

          Станислав Балабанов замерен с яйца след участие в „Панорама“

          Георги Петров -
          Автомобилът на народния представител от „Има такъв народ” Станислав Балабанов бе атакуван с яйца от протестиращи граждани след участието му в предаването „Панорама” снощи. В...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions