          Атлетико (Мадрид) остава непробиваем у дома

          Антоан Гризман с победен гол срещу Валенсия

          Опитният френски нападател Антоан Гризман вкара петия си гол от началото на сезона в Ла Лига, за да донесе успеха на Атлетико (Мадрид) с 2:1 над Валенсия в мач от 16 кръг. Срещата противопостави два от бившите отбори на Любослав Пенев. И двата клуба са част от инициативата за подпомагане на българската футболна легенда, която се бори с тежко заболяване.

          За „дюшекчиите“ това е пета поредна победа на „Уанда Метрополитано“, а също така продължават и без поражение на свой терен във всички турнири. С този успех тимът на Диего Симеоне събира 34 точки и заема 4-о място, докато Валенсия дели 15-17-о място с 15 точки, колкото имат Осасуна и Жирон.

          Първата възможност в мача беше за гостите, но Уго Дуро не успя да преодолее вратаря Ян Облак. След като оцеляха при тази ранна атака, играчите на Атлетико тръгнаха в атака и откриха резултата в 17-ата минута чрез Коке. Капитанът отбеляза хладнокръвно на близката греда, след като се възползва от спасяване на Агиресабала, отбил удар на Матео Руджери. Н

          Валенсия не се предаде и стигна до попадение в 35-ата минута, отбелязано от Пепелу. Съдиите на терена обаче получиха сигнал от хората от стаята за ВАР, които видяха засада на Дуро в процеса на атаката и отмениха попадението.

          „Прилепите“ продължиха със същото активно поведение и стигна до равенството в 63-ата минута, когато Лукас Белтран се разписа след подаване на Андре Алмейда. Девет минути по-късно френският ветеран Гризман донесе успеха на своя тим. Той овладя мек пас на Марк Пубил и с левия крак по земята прати топката във вратата за 2:1. Само след четири минути можеше да стане и 3:1, но попадение на Александър Сьорлот беше отменено с помощта на ВАР заради засада.

          - Реклама -

