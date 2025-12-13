В банковите среди все по-усилено се разпространява дискретна препоръка към гражданите за началото на предстоящата година. Служители съветват своите близки и приятели:

„Осигурете си кеш. В левове. И то не за ден-два, а за целия януари.“ - Реклама -

Причината за тази предпазливост е очакването за възможни временни смущения във функционирането на ПОС терминалите. Удобството на картовите разплащания може да бъде нарушено, а върху банкоматите се прогнозира засилен натиск. Очаква се мнозина да се втурнат да теглят евро банкноти, водени от характерния за нашите ширини инстинкт „да има“, често без реална необходимост от големи суми веднага.

Съветът, който Стефан Минчев споделя във „Флагман“, е прагматичен и насочен към осигуряване на спокойствие. Препоръчва се домакинствата да заделят сума в левове в брой, например около 1000 лв., която да покрие разходите за храна, транспорт и ежедневни нужди за месец януари 2026 г.. Важно е да се знае, че до края на януари разплащанията в търговската мрежа с левове ще продължат безпроблемно. За останалите след този период суми гражданите ще имат възможност да ги обменят в банки и пощи до края на юни, без такси и без излишно напрежение.

Специално внимание се обръща на по-младите – представителите на поколението Gen Z, за които плащането с телефон е ежедневие. Експертите призовават родителите и близките им да ги убедят в ползата от това да разполагат с физически банкноти в джоба си. Този апел не цели да всява недоверие към дигиталното бъдеще или прехода към еврото, а е знак за разумна подготовка. Наличието на кеш може да се окаже ключово решение при евентуални технически затруднения в началото на годината.