НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 13.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Без кадрови проблеми за ЦСКА преди мача с Локомотив София

          Двубоят между двата столични отбора стартира днес от 18 часа

          0
          38
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния сблъсък срещу Локомотив София от 1/8-финалите на Купата на България. Мачът стартира в 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

          - Реклама -

          Групата на ЦСКА:

          1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 17. Анжело Мартино, 4. Адриан Лапеня, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов, 6. Бруно Жордао, 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 15. Радослав Живков, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 11. Мохамед Брахими, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

          Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния сблъсък срещу Локомотив София от 1/8-финалите на Купата на България. Мачът стартира в 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

          - Реклама -

          Групата на ЦСКА:

          1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 17. Анжело Мартино, 4. Адриан Лапеня, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 19. Иван Турицов, 6. Бруно Жордао, 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 15. Радослав Живков, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 11. Мохамед Брахими, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Обрати, продължения и ЦСКА 1948 е сред най-добрите осем за Купата

          Николай Минчев -
          ЦСКА 1948 е третият четвъртфиналист в турнира за Купата на България по футбол, след като елиминира Славия с 3:2 след продължения. На стадиона в...
          Футбол

          Огромен скандал! Брутални сцени в Индия, заради визитата на Лео Меси

          Николай Минчев -
          Визитата на нападателя на Интер Маями Лионел Меси в Индия започна по хаотичен начин, след като фенове изтръгнаха седалки и ги хвърлиха на терена...
          Футбол

          Трета санкция за Ботев Пловдив от ФИФА

          Николай Минчев -
          Ботев Пловдив беше санкциониран за трети път от ФИФА, като забраната отново е за привличане на нови футболисти. Наказанието на "канарчетата" е заради неизплатени...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions