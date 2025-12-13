НА ЖИВО
          „Билд": Милиарди български монети влизат в еврозоната от 1 януари

          Снимка: Радослав Първанов, БТА
          От 1 януари България официално става 21-вата държава, която въвежда единната европейска валута. Това историческо събитие, което надхвърля чисто икономическите рамки, ще позволи на българските национални символи да станат част от ежедневието на милиони граждани на Европейския съюз.

          Авторитетното германско издание „Билд“ посвети специален анализ на предстоящата промяна и визията на новите парични знаци. > „Еврото получава ново попълнение. Така че не се учудвайте, ако нови монети зазвънят в портфейла ви“, отбелязва авторът на материала Томас Рьотемайстер. В публикацията се акцентира, че въпреки турбулентната политическа обстановка в страната и оставката на правителството след серия от протести, приемането на еврото е неизбежна и ключова стъпка, позиционираща България в центъра на европейската икономика.

          Дизайнът на новите български евромонети е своеобразен разказ за богатото културно-историческо наследство на страната:

          Монета от 2 евро: Изобразен е Паисий Хилендарски – монахът, пробудил националното самосъзнание с написването на „История славянобългарска“.
          Монета от 1 евро: Ликът на покровителя на българския народ Свети Иван Рилски, представен с кръст и свитък като символи на вярата и просвещението.
          Монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента: Мадарският конник – уникалният скален релеф от VIII век, който е част от световното наследство на ЮНЕСКО.

          Чрез тези изображения монетите пренасят послания за българската духовност, история и културна памет в цяла Европа.

          С влизането си в еврозоната страната се присъединява към мащабното обращение на над 141 милиарда евромонети, към които скоро ще бъдат добавени милиарди с български дизайн. Това дава възможност на всеки европеец, разглеждащ рестото си, да се докосне до образите на Паисий, Иван Рилски или Мадарския конник.

          Докато шест други държави от ЕС – Полша, Унгария, Швеция, Дания, Чехия и Румъния – продължават да използват националните си валути, България избра пътя на пълната интеграция, превръщайки своите евромонети в своеобразна визитна картичка пред света.

