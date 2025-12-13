Ботев (Пловдив) изхвърли Спартак от Купата 

Ботев (Пловдив) победи Спартак (Варна) с 2:0 и се класира за четвъртфиналите на Купата на България. Така морската ни столица остана без представител в турнира, след като вчера Черно море беше елиминиран от Арда. Двата гола на „канарчетата“ паднаха в рамките на девет минути през първото полувреме.

„Жълто-черните“ спряха серията си от два мача без победа, докато от своя страна Спартак няма успех вече седми пореден двубой. За последно „сините“ от Варна спечелиха в предишния кръг на Купата – 3:1 срещу Ямбол.

Играчите на Ботев (Пловдив) излязоха на терена със специални фланелки в подкрепа на футболната легенда Любослав Пенев, който се бори с тежко заболяване.

В началото на мача Илия Шаламанов-Тренков парира два удара към вратата на домакините, които отговориха с два неточни изстрела на Луис Пахама.

В 28-ата минута Тодор Неделев направи диагонален удар, но топката мина встрани от целта. Две минути по-късно Ботев (Пловдив) откри резултата. Армстронг Око-Флекс се справи с двама защитници след балонно центриране и се разписа след точен удар шут с левия крак.

Девет минути по-късно „канарчетата“ удвоиха. Шаламанов-Тренков парира удар извън наказателното поле на Константинос Балоянис, а притичалият Маскоте беше точен при добавката.

Само минута по-късно Спартак (Варна) имаше претенции за дузпа заради нарушение на Ейбрахам Оджо срещу Луис Пахама. Съдията Васил Минев не отсъди наказателен удар, а на този етап от турнира няма ВАР. В последната минута на първото полувреме Пахама отправи неточен удар към вратата на гостите.

В началото на второто полувреме резервата на Спартак Шанде стреля към вратата на гостите, но след рикошет в защитник топката напусна терена. В 52-ата минута „канарчетата“ претендираха за дузпа заради игра с ръка в наказателното поле на Цветослав Маринов, но съдията не посочи бялата точка.

В 70-ата минута Илия Шаламанов-Тренков парира опасен удар на Димитър Митков. Спартак отвърна с неточни удари на Дамян Йорданов и Матеа Петрашило. В 78-ата минута Армстронг Око-Флекс би покрай врата на домакините, а три минути преди края резервата на „канарчетата“ Луксас Араужо не уцели вратата.

В първия си мач след зимната пауза Спартак се изправя срещу Черно море във варненско дерби. На Ботев (Пловдив) пък предстои домакинство срещу Берое.