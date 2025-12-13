НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Божков: Одобрявам „Sport Republic“ да инвестира в Левски

          Парите няма да си ги искам, но не мога да ги опропастя, за пореден път обяви бившият собственик на клуба

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Бившият собственик на Левски Васил Божков за пореден път потвърди, че няма да си иска парите, които клубът му дължи, но не може да ги опрости.

          „Ще се радвам, ако Левски намери сериозен купувач – хора, които разбират от футбол и имат достатъчно средства, за да го издържат. Ще се радвам Левски да е водещ клуб в България. Аз одобрявам „Sport Republic“. Имат средства. Въпросът е как гледат на Левски – дали мислят да го развиват. Който инвестира, не иска да си загуби парите“, заяви Божков в интервю за БНР.

          „Българският футбол се превърна в заден двор . В него се меси всеки, както си иска, а никой не инвестира. Без бази няма как да стане голям футбол. Всеки клуб трябва сам да решава дали да пуска българи или чужденци, но трябва да се създадат условия за масов футбол“, продължи той.

          „Парите от Левски няма да си ги искам, но не мога да ги опропастя поради ред счетоводни и законови причини. Като им давах пари, им беше известно, сега им е неизвестно“, коментира Васил Божков.

