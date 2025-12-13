НА ЖИВО
      събота, 13.12.25
          
          
          
          Броят на жертвите на наводненията в Индонезия надхвърли 1000

          Снимка: БГНЕС
          Опустошителни наводнения и свлачища в Индонезия отнеха живота на 1003 души, съобщиха спасители в събота. Бедствието, което удари северозападния остров Суматра през последните две седмици, рани над 5400 души.

          „Очаква се окончателният брой на жертвите да нарасне, като 218 души все още са в неизвестност“, заявиха властите.

          Смъртоносните проливни дъждове са едно от най-тежките бедствия напоследък за Суматра, която се възстановява след цунамито през 2004 г., което опустоши провинция Ачех в северния край на острова. 1,2 милиона жители са принудени да потърсят убежище във временни убежища.

          Недоволството нарасна сред потърпевшите от наводненията, които се оплакаха от бавното оказване на помощ. Президентът Прабово Субианто заяви в събота, че ситуацията се е подобрила и няколко района, които преди това бяха откъснати, вече са достъпни. „На места, поради природни и физически условия, имаше леки забавяния, но проверих всички места за евакуация: състоянието им е добро, услугите за тях са адекватни, а хранителните запаси са достатъчни“, каза Прабово след посещение в Лангкат, провинция Северна Суматра.

          Разходите за възстановяване след бедствието могат да достигнат 51,82 трилиона рупии (3,1 милиарда долара), като индонезийското правителство досега отхвърля предложенията за международна помощ.

          

          
          
          

