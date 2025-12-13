Челси се върна към победите

Челси се завърна към победите, надвивайки Евертън с 2:0 в двубой от 16-ия кръг на Висшата лига.

Тимът на Енцо Мареска бе в серия от три поредни двубоя във Висшата лига без успех.

Попадения на Коул Палмър и Мало Густо донесоха успеха на „сините“ от Лондон над „карамелите“.

Челси поведе в резултата в 21-ата минута, когато Мало Густо намери по брилянтен начин зад защитата нахлуващия на скорост Коул Палмър, който пое и мигновенно стреля, за да матира Джордан Пикфорд.

Три минути след това Алехандро Гарначо пропусна добра възможност да удвои аванса на „сините“ от Лондон.

В 38-ата минута Джеймс Тарковски засече с глава центриране от статично положение, но на сантиметри покрай вратата на Роберт Санчес.

В добавеното време на първата част Педро Нето напредна отдясно и прати топката в наказателното поле, където нахлуващия Мало Густо засече в мрежата за 2:0.

В началото на втората част Алехандро Гарначо първо стреля покрай вратата, а малко след това прати топката над вратата.

Роберт Санчес отрази опасен изстрел с глава на Джак Грийлиш в 67-ата минута.

Четвърт час преди края на двубоя Рийс Джеймс стреля от свободен удар, но Джордан Пикфорд отрази с плонж.

В 89-ата минута Илиман Ндиай намери само страничния стълб.

Челси е четвърти в класирането с 28 точки, а Евертън е осми с 24.