      събота, 13.12.25
          - Реклама -
          Челси се върна към победите

          Челси е четвърти в класирането с 28 точки, а Евертън е осми с 24

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Челси се завърна към победите, надвивайки Евертън с 2:0 в двубой от 16-ия кръг на Висшата лига.

          Тимът на Енцо Мареска бе в серия от три поредни двубоя във Висшата лига без успех.

          Попадения на Коул Палмър и Мало Густо донесоха успеха на „сините“ от Лондон над „карамелите“.

          Челси поведе в резултата в 21-ата минута, когато Мало Густо намери по брилянтен начин зад защитата нахлуващия на скорост Коул Палмър, който пое и мигновенно стреля, за да матира Джордан Пикфорд.

          Три минути след това Алехандро Гарначо пропусна добра възможност да удвои аванса на „сините“ от Лондон.

          В 38-ата минута Джеймс Тарковски засече с глава центриране от статично положение, но на сантиметри покрай вратата на Роберт Санчес.

          В добавеното време на първата част Педро Нето напредна отдясно и прати топката в наказателното поле, където нахлуващия Мало Густо засече в мрежата за 2:0.

          В началото на втората част Алехандро Гарначо първо стреля покрай вратата, а малко след това прати топката над вратата.

          Роберт Санчес отрази опасен изстрел с глава на Джак Грийлиш в 67-ата минута.

          Четвърт час преди края на двубоя Рийс Джеймс стреля от свободен удар, но Джордан Пикфорд отрази с плонж.

          В 89-ата минута Илиман Ндиай намери само страничния стълб.

          Челси е четвърти в класирането с 28 точки, а Евертън е осми с 24.

          - Реклама -

