      събота, 13.12.25
          Чисора за нокаута на Кобрата: Ужасно беше

          Пулев печелеше мача и изведнъж се надъха страшно и онзи просто го удари - бам-бам

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Дерик Чисора изрази разочарованието си от нокаута на Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев снощи в Дубай. Британецът даде своите предпочитания за Кобрата преди срещата, а след това личеше, че съжалява от крайния резултат.

          „Пулев печелеше мача и изведнъж се надъха страшно и онзи просто го удари – бам-бам. Бързо контриращо ляво кроше. Ужасно беше. Това беше лош нокаут, нямаше никакъв шанс да се изправи. Опита се да стане, но краката му като че ли му казваха: „Няма да станеш“. Реферът му даде достатъчно време при отброяването. Дали това е краят?

          Ще видим ли Пулев отново на ринга? Никога не се знае. Той е на 44 години, но беше във форма. В най-добрата форма, в която съм го виждал от много време насам. Така че това е положението. Може би първо ще направят реванш“, каза Чисора пред Boxing Social.

          Личеше си, че британецът е натъжен от загубата на Кобрата, за когото прогнозира, че ще излезе победител в битката с Гасиев. За съжаление, неговото предположение не се материализира на ринга в Дубай.

