ЦСКА на четвъртфинал за Купата

ЦСКА победи Локомотив (София) с 2:1 след обрат и се класира за четвъртфиналите на Купата на България. Така „армейците“ завършват годината с успех, а „железничарите“ спряха серията си четири поредни срещи без поражение. Победният гол за „червените“ беше дело на Бруно Жордао, който се разписа с прекрасен далечен удар в горния ъгъл на вратата.

Локомотив взе равен аванс още в шестата минута. Спас Делев беше изведен зад гърба на защитата от Красимир Станоев, преодоля Фьодор Лапоухов и стреля точно във вратата. Капитанът на ЦСКА Адриан Лапеня направи отчаян опит да изчисти от голлимията, но не успя да избие.

Десет минути по-късно „армейците“ имаха претенции за дузпа, след като Леандро Годой падна в наказателното поле. Съдията Мариян Гребенчарски не посочи бялата точка, а повторенията показаха, че е бил прав в решението си. На този етап от турнира за Купата на България не се използва ВАР.

ЦСКА продължи да натиска. В 24-ата минута настана объркване в наказателното поле на Локомотив. От това се опита да се възползва Джеймс Ето’о, но далечният му удар мина високо над вратата.

Пет минути по-късно камерунецът беше в основата за изравняването на резултата. Той центрира отдясно, а Садио Мане направи нескопосан опит да изчисти, при което прати топката неспасяемо в мрежата на Мартин Величков – 1:1.

В 37-ата минута Спас Делев пробва техничен удар от наказателното поле, но встрани от рамката, защитавана от Лапоухов. Три минути по-късно Божидар Кацаров едва не си отбеляза автогол след центриране на Дейвид Пастор отдясно, като с глава прати топката съвсем близо до вратата. В 42-ата минута далечен диагонален удар на Ето’о се отби от десния страничен стълб.

В началото на второ полувреме Локомотив (София) организира добра контраатака чрез Ангел Лясков, който завърши с удар на Спас Делев от границата на наказателното поле. Топката мина над вратата на Лапоухов.

В 63-ата минута ЦСКА имаше чудесна възможност за гол. Джеймс Ето’о центрира отдясно, Йоанис Питас плонжира и засече топката с глава, но не намери целта.

Шест минути по-късно „армейците“ постигнаха обрат – 2:1. Бруно Жордао даде аванс на тима си с прекрасен гол. От дъгата на наказателното поле с техничен удар прати топката в горния ляв ъгъл на стража на „железничарите“.

В 80-ата минута Локомотив получи добър шанс. Делев центрира от фаул отдясно, Кацаров засече с глава, но топката премина встрани от далечната греда.

С този успех тимът на Христо Янев се присъедини към Левски, Арда, ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив) на четвъртфиналите за Купата на България.

В първия си мач след зимната пауза ЦСКА приема Арда в мач от efbet Лига, а Локомотив (София) е домакин на Лудогорец.