      събота, 13.12.25
          ЦСКА обяви изненадващ трансфер на колумбиец

          Алехандро Пиедраита ще играе с №77

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ЦСКА привлече колумбийския флангови футболист Алехандро Пиедраита, обявиха изненадващо от клуба минути след успеха над Локомотив София за Купата.

          Състезателят премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от 3 години.

           Пиедраита е на 23 години, като основната му позиция е по левия фланг на атаката. Той се присъединява към „червения“ тим от елитния аржентински Химнасия.

          Алехандро Пиедраита започва футболната си кариера в школата на Спортен клуб „Ел Диаманте“, а през 2019 г. подписва договор с Депортиво Перейра. През януари 2023 г. преминава под наем в аржентинския Банфилд, а в началото на тази година отново е преотстъпен — този път в Химнасия.

          С екипа на Химнасия той изиграва общо 19 мача във всички турнири.

          В ЦСКА Алехандро Пиедраита ще играе с номер 77.

          Най-големият български клуб приветства Алехандро Пиедраита и му пожелава много успехи с червената фланелка!

