ЦСКА обяви изненадващ трансфер на колумбиец

ЦСКА привлече колумбийския флангови футболист Алехандро Пиедраита, обявиха изненадващо от клуба минути след успеха над Локомотив София за Купата.

Състезателят премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от 3 години.

Пиедраита е на 23 години, като основната му позиция е по левия фланг на атаката. Той се присъединява към „червения“ тим от елитния аржентински Химнасия.

Алехандро Пиедраита започва футболната си кариера в школата на Спортен клуб „Ел Диаманте“, а през 2019 г. подписва договор с Депортиво Перейра. През януари 2023 г. преминава под наем в аржентинския Банфилд, а в началото на тази година отново е преотстъпен — този път в Химнасия.

С екипа на Химнасия той изиграва общо 19 мача във всички турнири.

В ЦСКА Алехандро Пиедраита ще играе с номер 77.

Най-големият български клуб приветства Алехандро Пиедраита и му пожелава много успехи с червената фланелка!