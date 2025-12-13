Натрупването на множество проблеми, ескалирало заради държавния бюджет, е основната причина за подадената оставка на правителството. Тази теза изрази бившият председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Цветлин Йовчев.

Според него реакцията на властта след началното обществено недоволство е била по-изненадваща от самия акт на оттегляне. „По-голямата изненада не е самата оставка, а действията на управляващите след първите протести. Очаквах много по-радикални промени в бюджета, но вместо това се стигна до дребно, тактическо хитруване“, анализира ситуацията той.

Експертът по сигурност подчерта, че липсата на решения по редица въпроси през последните месеци е довела до едновременната им ескалация. „Бюджетът предизвика катаклизма. Всички проблеми се струпаха наведнъж и се отприщи енергията, която видяхме по улиците“, обясни Йовчев.

Въпреки че определи оттеглянето на управляващото мнозинство като правилен ход, бившият шеф на ДАНС предупреди, че протестите сами по себе си не са управленско решение. „Оттук нататък всичко зависи от това какво ще се случи, но не можем да разчитаме на улицата да даде решение. Всяко общество се води от политическия елит, който го управлява“, категоричен бе той.

Основният акцент в коментара му падна върху необходимостта от качествена промяна на политическата класа, за да се избегне повторение на старите модели. „Ако сега не се подмени съществуващият елит и не се появи качествено нова алтернатива, ще имаме просто поредната подмяна“, заяви Йовчев.

Той определи предстоящите избори като ключов момент за възстановяване на доверието в институциите и държавността. „Живеем в държавата на калинките. Изборите са решаващи, но партиите трябва да направят така, че хората да повярват в изборния процес“, заключи бившият председател на ДАНС.