При липса на приет държавен бюджет подписването на нов национален рамков договор е невъзможно и в сила ще продължи да действа старият. Това заяви д-р Николай Брънзалов, председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз (БЛС), в изявление пред журналисти преди началото на 79-ия извънреден събор на съсловната организация.

- Реклама -

Основна задача пред делегатите на събора е гласуването на параметрите, при които ще бъде подписан Националният рамков договор за периода 2026-2028 г. Този стратегически документ регламентира условията, обхвата на медицинските дейности и правилата, по които работят специалистите както в доболничната, така и в болничната помощ. В договора изрично са посочени обемите, дейностите и цените, включени в клиничните пътеки.

Към момента действащият Национален рамков договор за медицинските дейности обхваща периода 2023-2025 г. Той беше подписан между Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на 1 септември 2023 г.