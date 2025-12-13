НА ЖИВО
      събота, 13.12.25
          Спорт

          Девет от Лацио надвиха Парма

          Римските "орли" останаха с девет човека в 78-ата минута, а малко след това стигнаха до победния гол

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Девет от Лацио победиха Парма с 1:0 в двубой от 15-ия кръг на Серия А. 

          Римските „орли“ останаха с девет човека в 78-ата минута, а малко след това стигнаха до победния гол.

          Лацио е осми в класирането с 22 точки, докато Парма е точно над чертата на изпадащите с 14.

          Иван Проведел се справи лесно с изстрел на Адриан Бернабе в 13-ата минута.

          Тома Башич стреля от пряк свободен удар в 58-ата минута, но прати топката малко над вратата.

          Десет минути по-късно отново Башич създаде опасност, но Едоардо Корви се справи.

          В 42-ата минута Лацио остана с човек по-малко след директен червен картон на Матия Дзакани.

          Лошите новини за римските „орли“ не бяха свършили с изгонването на Дзакани, след като в 78-ата минута и Тома Башич получи директен червен картон и гостите останаха с девет футболисти на терена.

          Въпреки числения си пасив, Лацио успя да стигне до гол четири минути по-късно. Тиджани Нослин излезе сам срещу вратаря и даде аванс на Лацио.

