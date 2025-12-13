НА ЖИВО
          Димитър Ганев: Президентът Радев печели най-много от оставката на кабинета „Желязков"

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Основният политически печеливш от подадената оставка на правителството на Росен Желязков е президентът Румен Радев. Тази теза изрази политологът от агенция „Тренд“ Димитър Ганев. Анализаторът допълни, че съществува вероятност оставка да бъде подадена още преди назначаването на служебен министър-председател.

          Според Ганев общественото недоволство и протестите са създали коренно променена политическа среда. В тази нова ситуация управляващото мнозинство е навлязло във фаза на агония, като всяко по-нататъшно задържане във властта би генерирало единствено негативи за партиите от управлението.

          Политологът отбеляза, че натискът върху правителството е бил изключително силен още от старта на протестите, независимо че формално управляващите са разполагали с необходимата подкрепа в парламента.

          „След началото на протестите имахме съвсем нова политическа ситуация в страната. Властта беше поставена под много силен натиск. Те имаха, според мен, стабилно мнозинство, тоест можеха да издържат поне още месец, два, три. Но със сигурност това правителство влезе в агонизираща фаза“, коментира Димитър Ганев.

          Експертът е на мнение, че всеки опит за удължаване на мандата на кабинета би влошил позициите на участниците в коалицията. „Оттук нататък всеки един ден, оставайки като част от тази конфигурация, щеше да бъде щета за партиите, които съставляват мнозинството. Оставането на власт още няколко месеца ще ги остави в по-лоша ситуация“, подчерта той.

          Ганев бе категоричен, че за определени политически сили в управлението щетите са особено значими. Той акцентира върху позицията на „Има такъв народ“ (ИТН).

          „Конкретно за ИТН няма съмнение, че участието в този кабинет ще им донесе определена имиджова щета“, заяви политологът, очертавайки и ключовото предизвикателство пред формацията в бъдеще: „Оттук нататък обаче голямото предизвикателство за тях е евентуален проект на Румен Радев. Защото оттам също може да има общо взето някаква електорална миграция към този проект“.

          Аналогична е ситуацията и при БСП. „Случаят с БСП е идентичен с този на ИТН“, смята Ганев. Според него и за двете партии предстоящият период ще бъде сериозно изпитание за това дали ще успеят да гарантират присъствието си в следващото Народно събрание.

          - Реклама -

