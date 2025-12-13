Двама души са загинали в събота след атака с украински дрон в централния руски град Саратов, съобщиха от местната администрация. Безпилотният апарат е поразил жилищна постройка в града.

- Реклама -

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин потвърди информацията за инцидента. „Двама души са убити“, заяви Бусаргин в своя канал в Telegram. Той поясни мащаба на щетите, като добави: „В резултат на атака с дрон няколко апартамента в жилищна сграда са повредени“. Областният управител увери, че властите ще осигурят финансова подкрепа на жителите, чиито домове са пострадали при удара.

Град Саратов е разположен на брега на река Волга, непосредствено срещу град Енгелс, където се намира ключова руска военна авиобаза. Киев е извършвал атаки с дронове срещу тази локация и преди, но руската противовъздушна отбрана обикновено прихваща голяма част от тях и смъртните случаи при подобни нападения са рядкост. В същото време Русия продължава да нанася ежедневни удари с ракети и дронове по украинските градове в рамките на продължаващата война. На дипломатическия фронт САЩ водят преговори както с Москва, така и с Киев, в опит да се сложи край на конфликтa.