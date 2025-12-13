НА ЖИВО
          Джон Коул: Лукашенко обеща да спре балоните към Литва и да освободи още политзатворници

          Снимка: БГНЕС
          Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джон Коул, обяви постигането на ключови договорености след срещата си с беларуския лидер Александър Лукашенко. Във Вилнюс, след края на двудневните разговори, Коул съобщи, че Минск е поел ангажимент да преустанови прелитането на метеорологични балони към територията на Литва.

          „Той неотдавна се съгласи да направи всичко по силите си, за да спре балоните“, заяви американският представител пред агенция Ройтерс.

          Проблемът с въздушните обекти ескалира през последните месеци, като те често са използвани от контрабандисти на цигари. Ситуацията доведе до принудителното затваряне на летището във Вилнюс на няколко пъти. Властите в Литва определят тези действия като „хибридна атака“, обвинявайки Беларус в улесняване на трафика.

          Наред с въпросите за сигурността, Джон Коул коментира и темата за човешките права. Той изрази оптимизъм, че близо хиляда души, които остават зад решетките в Беларус като политически затворници, може да бъдат пуснати на свобода в близките месеци, вероятно наведнъж.

          Изявлението идва на фона на освобождаването на 123 затворници от беларуска страна по-рано днес.

          „Смятам за повече от възможно, че можем да го направим, смятам го за напълно реалистично […] Поели сме по правилния път и импулсът е налице“, допълни Коул пред Ройтерс.

