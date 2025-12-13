Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джон Коул, обяви постигането на ключови договорености след срещата си с беларуския лидер Александър Лукашенко. Във Вилнюс, след края на двудневните разговори, Коул съобщи, че Минск е поел ангажимент да преустанови прелитането на метеорологични балони към територията на Литва.
Проблемът с въздушните обекти ескалира през последните месеци, като те често са използвани от контрабандисти на цигари. Ситуацията доведе до принудителното затваряне на летището във Вилнюс на няколко пъти. Властите в Литва определят тези действия като „хибридна атака“, обвинявайки Беларус в улесняване на трафика.
Наред с въпросите за сигурността, Джон Коул коментира и темата за човешките права. Той изрази оптимизъм, че близо хиляда души, които остават зад решетките в Беларус като политически затворници, може да бъдат пуснати на свобода в близките месеци, вероятно наведнъж.
Изявлението идва на фона на освобождаването на 123 затворници от беларуска страна по-рано днес.
Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джон Коул, обяви постигането на ключови договорености след срещата си с беларуския лидер Александър Лукашенко. Във Вилнюс, след края на двудневните разговори, Коул съобщи, че Минск е поел ангажимент да преустанови прелитането на метеорологични балони към територията на Литва.
Проблемът с въздушните обекти ескалира през последните месеци, като те често са използвани от контрабандисти на цигари. Ситуацията доведе до принудителното затваряне на летището във Вилнюс на няколко пъти. Властите в Литва определят тези действия като „хибридна атака“, обвинявайки Беларус в улесняване на трафика.
Наред с въпросите за сигурността, Джон Коул коментира и темата за човешките права. Той изрази оптимизъм, че близо хиляда души, които остават зад решетките в Беларус като политически затворници, може да бъдат пуснати на свобода в близките месеци, вероятно наведнъж.
Изявлението идва на фона на освобождаването на 123 затворници от беларуска страна по-рано днес.