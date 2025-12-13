Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази надежда да обсъди конкретен план за мир между Украйна и Русия с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп. Изявлението бе направено на връщане от Туркменистан, където Ердоган проведе среща с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс. В коментар за ситуацията турският лидер бе категоричен, че „мирът не е далеч“.

Ердоган и Путин бяха в Туркменистан за участие в Международен форум за мир и сигурност.

От Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция съобщиха допълнителни детайли от диалога между двамата лидери. По време на срещата Ердоган е посочил, че частичното прекратяване на огъня, касаещо енергийната инфраструктура и пристанищата, би било от съществена полза и важна стъпка по пътя към постигането на мир между Русия и Украйна.