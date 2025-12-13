НА ЖИВО
      събота, 13.12.25
          Фермери във Франция протестират срещу унищожаването на говеда заради болестта „бучковидна кожа"

          Снимка: efsa.europa.eu
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Фермери в югозападна Франция организираха протестни действия и пътни блокади в отговор на решението на властите да уничтожават цели стада говеда заради разпространението на нодуларен дерматит, известен като болест „бучковидна кожа“. Напрежението рязко се повиши, след като ветеринарни служби умъртвиха над 200 крави в село близо до испанската граница, след откритие на единичен случай на заболяването.

          „Протестиращите определят реакцията на държавата като прекалено строга и настояват, че масовото унищожаване на здрави животни не е ефективна мярка“, заявиха те. Десетки трактори блокираха движението по магистрала А64 между Байон и Тарб, а в редица населени места бяха подпалени бали със слама и гуми. Полицията се намеси, за да осигури достъп на ветеринарните екипи и да предотврати сблъсъци.

          Заболяването, което не представлява риск за хората, но може да бъде смъртоносно за говедата, беше регистрирано във Франция за първи път през юни. Официалната стратегия на властите включва умъртвяване на всички животни в засегнатите стада и спешна ваксинация в радиус от 50 километра.

          Земеделските организации се обявиха срещу тази практика и призоваха за масова ваксинация като алтернатива. Фермерите предупреждават, че унищожаването на стада означава загуба на труд, трупан с години и поколения, както и сериозен икономически удар за сектора.

          Правителството обяви, че планира да ваксинира още един милион говеда в регионите Нувел-Аквитания и Окситания, в допълнение към вече ваксинираните животни от юли насам. Мерките обаче продължават да разделят земеделската общност, като водещият синдикат FNSEA подкрепя твърдия подход, докато други организации настояват за промяна на стратегията.

