Черна гора вероятно ще успее да затвори само три от общо петте преговорни глави в рамките на клъстер 5 („Ресурси, селско стопанство и кохезия“) по пътя си към интеграция в Европейския съюз. Причината за това са възражения, повдигнати от страна на Франция, съобщават медиите в Подгорица.

Според информация на ежедневника „Виести“, който цитира анонимни източници от ЕС, френското правителство е изразило резерви относно глава 11 („Земеделие и развитие на селските райони“) и глава 13 („Рибарство и аквакултури“). Френските дипломати в Брюксел са на мнение, че черногорските власти все още не са привели напълно законодателството и практиките в тези две сфери в съответствие със стандартите на Съюза.

Възможно е въпросът да бъде обсъден повторно на ниво министри от 27-те държави членки непосредствено преди предстоящата Междуправителствена конференция ЕС–Черна гора, чиято цел е именно затварянето на главите. Изданието отбелязва, че ако не бъде постигнато съгласие с Париж, ще бъдат затворени единствено останалите три направления от клъстера.

Това са глава 12 („Безопасност на храните, ветеринарна и фитосанитарна политика“), глава 22 („Регионална политика и координация на структурните инструменти“) и глава 33 („Финансови и бюджетни разпоредби“).

Черна гора запазва позицията си на водещ кандидат за членство в ЕС сред шестте държави от региона. От старта на преговорния процес през 2012 г. Подгорица е отворила 33 от общо 35 глави, като седем от тях вече са затворени. Надеждите на черногорските власти са страната да стане пълноправен член на Европейския съюз през 2028 г.