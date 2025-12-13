НА ЖИВО
          Гасиев с джентълменски жест към Кобрата

          32-годишният боец от Владикавказ остава шампион, разбира се, но жестът му към Пулев бе демонстрация на спортсменство и уважение

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Новият носител на регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория Мурат Гасиев показа класа и джентълменство.

          Руснакът навести неговия съперник и вече бивш носител на гореспоменатия пояс, Кубрат Пулев, след битката помежду им и върна титлата на Пулев като символ на уважение. 32-годишният боец от Владикавказ остава шампион, разбира се, но жестът му към Пулев бе демонстрация на спортсменство и уважение.

          „Боксът е спорт. В моята родина уважаваме спортистите и по-възрастните. Винаги съм насреща, ако мога да помогна с нещо“, обърна се Гасиев към Кобрата, въпреки че един час преди това двамата разменяха крошета на ринга в Дубай.

