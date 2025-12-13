НА ЖИВО
          - Реклама -
          Гасиев за нокаута: Беше старателно планиран удар

          Този удар беше трениран и беше част от нашата подготовка за мача

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Руският боксьор Мурат Гасиев каза, че победното му ляво кроше, с което нокаутира българина Кубрат Пулев, е било старателно планирано в подготовката му за мача.

          Гасиев пласира ляво кроше в шестия рунд, с което нокаутира Пулев и спечели регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория.

          „Този удар беше трениран и беше част от нашата подготовка за мача“, цитира ТАСС думите на Гасиев. „Това кроше промени хода на цялата битка, все пак това е тежка категория. Пулев беше много силен противник, но подготовката ни се отплати.“

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

