      събота, 13.12.25
          Германия се включва в операция „Източен щит“ с военни инженери в Полша

          Снимка: БГНЕС
          Германия планира да изпрати свои военнослужещи, които да подпомогнат укрепването на източната граница на Полша с Беларус и руския анклав Калининград. Това съобщава Deutsche Welle (DW), позовавайки се на информация от германското Министерство на отбраната. Действията са насочени към подсилване на източния фланг на НАТО.

          Няколко десетки германски войници ще се включат в полската операция „Източен щит“, като началото на тяхното участие е планирано за април 2026 г. Основната задача на контингента ще бъде свързана с инженерни дейности в граничните райони на Северна и Източна Полша. Тези дейности включват изграждане на укрепени позиции, копаене на окопи, полагане на бодлива тел и поставяне на противотанкови препятствия. Към момента не се планират други задачи за германските части, а мисията се предвижда да продължи до края на 2027 г.

          Тези мерки са част от усилията за укрепване на отбраната срещу евентуална атака срещу Полша, която е член на НАТО, през територията на руския съюзник Беларус и Калининград. Напрежението в региона остава високо, като наскоро Полша откри нов тунел под границата с Беларус. Според данните над 180 мигранти са преминали през него, като около 130 от тях са били задържани.

          Според германското законодателство, тази мисия не е класифицирана като разполагане на чуждестранни въоръжени сили и поради това не изисква одобрение от парламента. Не се очаква военнослужещите да бъдат изложени на пряка военна конфронтация по време на изпълнението на инженерните задачи.

