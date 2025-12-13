НА ЖИВО
      събота, 13.12.25
          Глобиха с 1000 лева мъж от Петричко за съжителство с 14-годишно момиче

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Административно наказание под формата на глоба в размер на 1000 лева ще трябва да заплати млад мъж от община Петрич заради съжителство с малолетно момиче. Подсъдимият с инициали К. Д. е признал вината си пред магистратите.

          Според данните по делото, на 1 ноември 2025 г. пълнолетният мъж е приел в дома си в село в община Петрич 14-годишната А. Д. от същото населено място. Двамата са заживели на съпружески начала, без да са сключили граждански брак, което представлява нарушение на закона предвид възрастта на момичето.

          Районният съд в Петрич разгледа случая и постанови решение, с което освобождава К. Д. от наказателна отговорност за извършеното престъпление, като вместо това му налага административна санкция – глоба от 1000 лева.

