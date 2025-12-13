Гръцките земеделски производители официално отхвърлиха поканата на правителството за започване на преговори, с което удължиха настоящата безизходица, съобщава изданието „Катимерини“. Това решение бе взето след проведена среща в събота на представители на бранша от цялата страна в Никея, разположена близо до централния гръцки град Лариса.

Фермерите обявиха намерението си да изпратят своите искания директно до премиера Кириакос Мицотакис и съответните ресорни министерства в неделя, настоявайки за ясни и конкретни отговори, преди да пристъпят към каквато и да е среща. Първоначално министър-председателят Мицотакис ги бе поканил на разговори в понеделник.

Хиляди протестиращи са разположили трактори и камиони в различни точки на страната, блокирайки движението по ключови места на главните магистрали и периодично спирайки достъпа до граничните пунктове. Основното им настояване е за изплащане на над 600 милиона евро под формата на забавена помощ от Европейския съюз (ЕС) и други финансови компенсации.

Ситуацията нанася тежки финансови щети на българския транспортен сектор. Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев заяви пред телевизия, че всеки превозвач губи над 100 евро на камион дневно заради блокадите. Той предупреди, че това неминуемо ще се отрази на финансовото състояние на транспортните компании у нас.

„Отново сме в ситуация, в която българският транспортен бизнес трябва да понася загуби. За втори път сезирахме главния прокурор на Гърция за действията на гръцките фермери и за блокадите на граничните пунктове. Настояваме да бъдат идентифицирани виновните лица, както и полицейските служители, които не си вършат работата“, подчерта Арабаджиев.

Експертът посочи, че значителна част от българските фирми използват гръцките транспортни коридори. Гърция е ключова дестинация за двустранни превози, като през страната преминават и камионите, разчитащи на фериботни връзки към Италия, Франция и Испания. Наложените блокади принуждават шофьорите да използват алтернативни и по-дълги маршрути, което увеличава както разходите, така и времето за доставка.

Протестните действия доведоха до затваряне на пунктовете „Кулата – Промахон“ и „Илинден – Ексохи“ за тежкотоварни автомобили. Същевременно трафикът на „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за камиони остава изключително интензивен.