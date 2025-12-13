Оставката на правителството „Желязков“ активира отново темата за евентуалното създаване на политическа партия от страна на президента Румен Радев. Според анализа на бившия държавен глава Росен Плевнелиев, настоящата ситуация отваря врати за подобен ход, но той не очаква това да се случи незабавно, а по-скоро през летните месеци.

В ефира на „Денят започва с Георги Любенов“ Плевнелиев прогнозира, че Радев ще избере да действа стратегически.

„Борисов се опитва да минимизира щетите, Радев ще се опита да максимизира резултата за себе си. За мен това означава, като човек, който се опитва да разсъждава логично, че Радев ще слезе на терен по-скоро през юни, отколкото през март. И тогава ние ще видим един президент, който всъщност ще легитимира усилията си от 5 години насам с високо вдигнат юмрук да се бори за властта, а не да служи на държавността, на институциите и на народа“, коментира Плевнелиев.

От своя страна, бившият началник на кабинета на президента и бивш евродепутат Иво Христов заяви в предаването „Говори сега“, че условия за политическа промяна в страната съществуват от години, но крайното решение е изцяло в ръцете на държавния глава. Христов подчерта, че Румен Радев вече е коментирал темата публично:

„Той каза, че ако реши да създаде партия, ще го оповести лично. Т.е. няма смисъл да се упражняваме по темата. Дали условията са налице, те са налице от много години. Тъй или иначе, условия за политическа промяна в България са налице, а дали президентът Радев ще се реши на този ход, това е негово политическо решение, което мнозина чакат и виждате, че при всички срещи му се задава този въпрос, а той е постоянно сред хората.“

Междувременно, от ПП-ДБ потвърдиха участието си в консултациите при президента за съставяне на кабинет, насрочени за понеделник. Надежда Йорданова, съпредседател на парламентарната група, изрази мнение, че основният приоритет трябва да бъде гарантирането на честни избори, които тя очаква да се проведат през март. Относно действията на президента, Йорданова коментира:

„Какво ще направи той? Дали ще прекрати предсрочно мандата си, за да слезе на парламентарния терен или не, предстои да видим. На този етап е малко трудно да коментираме „Нероден Петко“. Времето е твърде малко за следващите избори, нашата задача наистина е да се съсредоточим върху това, което ние можем да направим.“

Бившият министър-председател Сергей Станишев също се включи в дискусията, напомняйки заявката на Радев, че ще обяви проект, когато сам прецени. Според Станишев ситуацията е подходяща за нови играчи:

„Сега е моментът най-вероятно, защото има очаквания и има нужда от нови политически субекти, които да разместят тези пластове.“

В контекста на оставката, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува позиция в социалните мрежи, заявявайки, че партията му не управлява на инат и властта не е самоцел. Той поясни, че участието на ГЕРБ в управлението е загубило смисъл, а кабинетът „Желязков“ е бил формиран с конкретни цели – прекратяване на изборната спирала, влизане в еврозоната и спасяване на Плана за възстановяване и устойчивост.