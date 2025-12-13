Оставката на правителството „Желязков“ активира отново темата за евентуалното създаване на политическа партия от страна на президента Румен Радев. Според анализа на бившия държавен глава Росен Плевнелиев, настоящата ситуация отваря врати за подобен ход, но той не очаква това да се случи незабавно, а по-скоро през летните месеци.
В ефира на „Денят започва с Георги Любенов“ Плевнелиев прогнозира, че Радев ще избере да действа стратегически.
От своя страна, бившият началник на кабинета на президента и бивш евродепутат Иво Христов заяви в предаването „Говори сега“, че условия за политическа промяна в страната съществуват от години, но крайното решение е изцяло в ръцете на държавния глава. Христов подчерта, че Румен Радев вече е коментирал темата публично:
Междувременно, от ПП-ДБ потвърдиха участието си в консултациите при президента за съставяне на кабинет, насрочени за понеделник. Надежда Йорданова, съпредседател на парламентарната група, изрази мнение, че основният приоритет трябва да бъде гарантирането на честни избори, които тя очаква да се проведат през март. Относно действията на президента, Йорданова коментира:
Бившият министър-председател Сергей Станишев също се включи в дискусията, напомняйки заявката на Радев, че ще обяви проект, когато сам прецени. Според Станишев ситуацията е подходяща за нови играчи:
В контекста на оставката, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува позиция в социалните мрежи, заявявайки, че партията му не управлява на инат и властта не е самоцел. Той поясни, че участието на ГЕРБ в управлението е загубило смисъл, а кабинетът „Желязков“ е бил формиран с конкретни цели – прекратяване на изборната спирала, влизане в еврозоната и спасяване на Плана за възстановяване и устойчивост.