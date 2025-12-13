НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 13.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Испанската полиция разбива престъпна банда, използвала хеликоптери за контрабанден внос на хашиш от Мароко

          0
          43
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Испанската полиция разкри престъпна банда, използвала хеликоптери за контрабанден внос на хашиш от Мароко в страната. Операцията срещу въздушния трафик на наркотици е рядка и доведе до сериозни арести и изземвания.

          „С вертолетите са транспортирани между 500 и 900 килограма наркотици, които са били съхранявани в селски имения и складове в Южна Испания“, заяви Гражданската гвардия. Наркотиците са били разпространявани по пътищата към други европейски държави.

          - Реклама -

          По време на акциите в южните провинции Малага, Алмерия и Мурсия, полицията е иззела един хеликоптер, 657 килограма хашиш, пет огнестрелни оръжия, пари в брой и превозни средства. Шест ареста са извършени в хода на операцията, като в нея са участвали и правоохранителни органи от Мароко, Белгия и Швеция.

          Испания, благодарение на тесните си връзки с Латинска Америка и близостта си до Мароко, остава ключова входна точка за наркотици в Европа, въпреки че контрабандата обикновено се осъществява по море. През последната година испанската полиция разкри мрежи, които използват дронове за транспортиране на наркотици от Мароко.

          Испанската полиция разкри престъпна банда, използвала хеликоптери за контрабанден внос на хашиш от Мароко в страната. Операцията срещу въздушния трафик на наркотици е рядка и доведе до сериозни арести и изземвания.

          „С вертолетите са транспортирани между 500 и 900 килограма наркотици, които са били съхранявани в селски имения и складове в Южна Испания“, заяви Гражданската гвардия. Наркотиците са били разпространявани по пътищата към други европейски държави.

          - Реклама -

          По време на акциите в южните провинции Малага, Алмерия и Мурсия, полицията е иззела един хеликоптер, 657 килограма хашиш, пет огнестрелни оръжия, пари в брой и превозни средства. Шест ареста са извършени в хода на операцията, като в нея са участвали и правоохранителни органи от Мароко, Белгия и Швеция.

          Испания, благодарение на тесните си връзки с Латинска Америка и близостта си до Мароко, остава ключова входна точка за наркотици в Европа, въпреки че контрабандата обикновено се осъществява по море. През последната година испанската полиция разкри мрежи, които използват дронове за транспортиране на наркотици от Мароко.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Лукашенко освободи 123-ма затворници, включително Нобелов лауреат, срещу вдигане на санкции

          Красимир Попов -
          Президентът на Беларус Александър Лукашенко издаде указ за помилването на 123-ма затворници. Решението е взето в замяна на отмяната на американските санкции, наложени върху...
          Политика

          Джон Коул: Лукашенко обеща да спре балоните към Литва и да освободи още политзатворници

          Красимир Попов -
          Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джон Коул, обяви постигането на ключови договорености след срещата си с беларуския лидер Александър Лукашенко....
          Война

          Германия се включва в операция „Източен щит“ с военни инженери в Полша

          Георги Петров -
          Германия планира да изпрати свои военнослужещи, които да подпомогнат укрепването на източната граница на Полша с Беларус и руския анклав Калининград. Това съобщава Deutsche...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions