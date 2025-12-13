Испанската полиция разбива престъпна банда, използвала хеликоптери за контрабанден внос на хашиш от Мароко

Испанската полиция разкри престъпна банда, използвала хеликоптери за контрабанден внос на хашиш от Мароко в страната. Операцията срещу въздушния трафик на наркотици е рядка и доведе до сериозни арести и изземвания.

„С вертолетите са транспортирани между 500 и 900 килограма наркотици, които са били съхранявани в селски имения и складове в Южна Испания“, заяви Гражданската гвардия. Наркотиците са били разпространявани по пътищата към други европейски държави. - Реклама -

По време на акциите в южните провинции Малага, Алмерия и Мурсия, полицията е иззела един хеликоптер, 657 килограма хашиш, пет огнестрелни оръжия, пари в брой и превозни средства. Шест ареста са извършени в хода на операцията, като в нея са участвали и правоохранителни органи от Мароко, Белгия и Швеция.

Испания, благодарение на тесните си връзки с Латинска Америка и близостта си до Мароко, остава ключова входна точка за наркотици в Европа, въпреки че контрабандата обикновено се осъществява по море. През последната година испанската полиция разкри мрежи, които използват дронове за транспортиране на наркотици от Мароко.