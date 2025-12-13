Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев, заяви пред БНТ, че едни и същи фигури и неправителствени организации правят опити да присвоят гражданското недоволство. Той отбеляза, че дори организаторите на протестите са останали изненадани от масовостта на проявите.
Според Христов съществуват спекулации относно способността на едно поколение да „оправи“ България. Той изрази скептицизъм, че младежи от така нареченото „поколение Z“ могат мигновено да поемат управлението на документооборота в държавната администрация или да се ориентират в сложни политически интриги, които често имат дългогодишна история.
По отношение на държавния глава, Иво Христов подчерта, че президентът Румен Радев се ползва с устойчиво обществено доверие.
На въпроса дали Румен Радев ще създаде собствен политически проект, Христов се позова на думите на самия президент. Той припомни заявката на Радев, че ако реши да предприеме такъв ход, ще го оповести лично, поради което упражненията по темата са излишни. Христов призна, че условия за политическа промяна са налице от много години и мнозина очакват решението на президента, но подчерта, че това е личен политически избор. Той акцентира и върху факта, че Радев поддържа постоянен контакт с хората, като „не е слизал от мегданите на всички български общини, за разлика от много други политици“.
В коментар за международната обстановка, Иво Христов бе категоричен, че всички имат интерес от прекратяване на военните действия.
